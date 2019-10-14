Son Dakika Haberleri: Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

46 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 60 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollardan geçerek Türkiye'ye geldikleri belirlenen Suriye uyruklu 60 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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