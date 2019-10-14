Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:22 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollardan geçen 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçerek Türkiye'ye geldikleri belirlenen Suriye uyruklu 60 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
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