Hatay'da 60 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, sınırda görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri belirlenen 60 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Hatay 'da, Suriye 'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 60 göçmen yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz