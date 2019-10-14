Son Dakika Haberleri: Hatay'da 60 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 60 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 60 kaçak göçmen yakalandı

22 dakika önce

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 60 göçmen yakalandı.

Hatay'da 60 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 60 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, sınırda görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri belirlenen 60 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.


Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY

Altınözü, Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:25 Kaynak: İHA
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