Hatay'da 60 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ormanlık alanda 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ormanlık alanda 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alan Yaylası'nda bulunan ormanlık alanda Hint keneviri olduğuna dair ihbar aldı. İhbar üzerine bölgede araştırma yapan jandarma, ağaçların arasına gizlenmiş halde saksıların içerisine yerleştirilmiş 60 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarma tarafından sökülen Hint kenevirleri imha edildi. - HATAY
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