Hatay'da 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı
28 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 61 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye
'ye geçtikleri tespit edilen 61 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Suriye uyruklu olduğu ve sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 61 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:23 Kaynak: AA
Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi
Aldatma İddialarıyla Gündeme Gelen Masterchef Somer Sivrioğlu, Eşinin Yanına Dönüyor