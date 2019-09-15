Hatay'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
27 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:16 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 64 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
Arınç ve Bahçeli'nin açıklamaları AK Parti'yi rahatsız etti iddiası Donald Trump'tan "ten rengi" açıklaması: Ampuller nedeniyle turuncu görünüyor Son dakika! Bakan Pekcan duyurdu: Volkswagen'in fabrikası Manisa'da kurulacak İçler acısı görüntü! Karısını bacakları çürüyene kadar döven koca 8 yıl hapis aldı