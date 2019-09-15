Son Dakika Haberleri: Hatay'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

27 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 64 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 64 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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