Son Dakika › Güncel › Hatay'da 65 yaş üstü vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi - Son Dakika
Hatay'da 65 yaş üstü vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi
6 saat önce
Hatay'ın Payas ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, kendilerine müracaatta bulunan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.
Hatay'ın Payas ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, kendilerine müracaatta bulunan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.
Payas ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılara maaşları konusunda yardımcı oldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen talepler üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, bankalardan emekli maaşlarını çekip, evlerine giderek parayı teslim etti.
Vefa Sosyal Destek Grubu korona virüs önlemlerinin ardından yaklaşık 300 vatandaşa ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımcı oldu. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış Dayak atan Hint polisi bu kez sokak sokak gezerek şarkı söyledi 20 yaş altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi