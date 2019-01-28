Son Dakika Haberleri: Hatay'da 658 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi (2)

Hatay'da 658 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi (2)

1 saat önce

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIHatay'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden M.K. ve Suriye uyruklu H.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da 658 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi (2), System.String[]
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hatay'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden M.K. ve Suriye uyruklu H.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer   şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

Suriye, Hatay, Güncel
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