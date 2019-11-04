Hatay'da 67 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 67 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 67 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 67 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
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