Son Dakika Haberleri: Hatay'da 67 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 67 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 67 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 67 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da 67 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 67 kaçak göçmen yakalandı.


Altınözü ilçesinin Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 67 kişiyi yakaladı.


Kaçak göçmenler işlemleri için jandarmaya teslim edildi. - HATAY

Altınözü, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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