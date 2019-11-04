Hatay'da 67 kaçak göçmen yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 67 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 67 kaçak göçmen yakalandı.
Altınözü ilçesinin Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 67 kişiyi yakaladı.
Kaçak göçmenler işlemleri için jandarmaya teslim edildi. - HATAY
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