Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde 680 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Dörtyol'un Ocaklı Mahallesi'nde T.M.'nin evinde arama yapıldı. Aramada 680 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili T.M. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY