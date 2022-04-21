Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi

21.04.2022 12:55
Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde 680 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde 680 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Dörtyol'un Ocaklı Mahallesi'nde T.M.'nin evinde arama yapıldı. Aramada 680 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili T.M. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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