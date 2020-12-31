Hatay'ın İskenderun ilçesinde, içerisinde 699 gümrük kaçağı cep telefonu bulunan kolileri kargo şubesinden teslim alan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticaretini önlemeye yönelik Sakarya Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına operasyon düzenledi.
Polis, B.D'ye gelen iki kolide 699 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.
Kolileri almak için şubede bulunan B.D, ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 699 gümrük kaçağı cep telefonunun bulunduğu kolileri kargodan teslim alan şüpheli yakalandı - Son Dakika