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Hatay'da 7 bin 120 litre fermente edilmiş alkol ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 7 bin 120 litre fermente edilmiş alkol ele geçirildi

17.11.2021 14:03
Hatay'da 7 bin 120 litre fermente edilmiş alkol ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde 7 bin 120 litre fermente edilmiş alkol ve 40 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde 7 bin 120 litre fermente edilmiş alkol ve 40 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya ve Defne ilçelerinde iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 7 bin 120 litre fermente edilmiş alkol ve 40 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ö. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 7 bin 120 litre fermente edilmiş alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 7 bin 120 litre fermente edilmiş alkol ele geçirildi - Son Dakika
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