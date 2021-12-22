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Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi

22.12.2021 09:34

- Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 7 bin litre sahte içki ele geçirildi.

- Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 7 bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ve Samandağ'daki 2 adrese operasyon düzenledi. Evlerin bodrumlarında arama yapan ekipler, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan jelikanlar içerisinde 1500 litre satışa hazır halde ve 5 bin 500 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 7 bin litre sahte rakı ile sahte rakı üretiminde kullanılmak üzere, alkol üretiminde kullanılan damıtma kazanı ve damıtma sistemi ele geçirdi.

Şüpheliler A.Ş, O.H.ve İ.B. gözaltına alındı.

Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Samandağ, Yılbaşı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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