Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu araç şoförü A.F çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmenin, Türkiye 'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulaç Mahallesi'nde şüphelendikleri 31 MA 6229 plakalı otomobili durdurdu.

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