Son Dakika Haberleri: Hatay'da 70 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da 70 Kaçak Göçmen Yakalandı

4 saat önce

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 70 kaçak göçmen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Hatay'da 70 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 70 kaçak göçmen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy ve Kışlak mahalleleri kırsalında devriye görevi yaparken, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla bir grubun geçtiğiini belirledi. Düzenlenen operasyonda Suriyeli 68 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de yaptıkları uygulamalarda, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıklarını tespit ettiği 2 kaçak göçmeni yakalayarak jandarmaya teslim etti.

Suriye uyruklu olduğu tespit edilen göçmenlerin, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:07 Kaynak: DHA

Jandarma, Yayladağı, Hatay, Güncel
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