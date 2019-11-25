Son Dakika Haberleri: Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 şişe sahte içki ele geçirildi.

Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 şişe sahte içki ele geçirildi.


Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki imal ederek vatandaşları zehirleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aylar süren takip neticesinde şüphelilerin Yeni Mahalle'de bulunan adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda kutu ve dolapların arasına gizlenmiş 70 şişe sahte içki ele geçirildi. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:56 Kaynak: İHA
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