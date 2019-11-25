Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 şişe sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:56 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 şişe sahte içki ele geçirildi.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki imal ederek vatandaşları zehirleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aylar süren takip neticesinde şüphelilerin Yeni Mahalle'de bulunan adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda kutu ve dolapların arasına gizlenmiş 70 şişe sahte içki ele geçirildi. - HATAY
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