Hatay'da 710 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 710 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

25.02.2022 11:14
Hatay'da 710 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 710 bin adet gümrük kaçağı makaron, 180 kilo tütün ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 710 bin adet gümrük kaçağı makaron, 180 kilo tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı makaron satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan A.P.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada 710 bin adet gümrük kaçağı makaron, 180 kilogram tütün, 4 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.P. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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İskenderun, Hisarcık, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 710 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 710 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
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