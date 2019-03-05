Hatay'da 74 Düzensiz Göçmen Yakalandı
31 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 74 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
'ın Altınözü
ve Yayladağı
ilçelerinde, yasa dışı yollarla Suriye
'den Türkiye
'ye geçtiği tespit edilen 74 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 63 düzensiz göçmen, işlemler için jandarmaya götürüldü.
Yayladağı Jandarma
Komutanlığı ekipleri de Şenköy
Mahallesi kırsalında Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 11 kişiyi yakaladı.
Suriyeli olduğu belirlenen düzensiz göçmenler karakola götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:22 Kaynak: AA
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