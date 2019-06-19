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Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

51 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Yayladağı ilçesine bağlı Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, şüphelendikleri 31 H 1546 plakalı pikabı durdurdu. Suriyeli 40 düzensiz göçmen yakalanırken, pikap sürücüsü M.D. (24) gözaltına alındı.
Öte yandan, aynı bölgede devriye görevi icra eden jandarma ekipleri "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 31 ABJ 916 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Minibüs sürücü N. Z. gözaltına alındı.
Her iki olayda yakalanan 75 düzensiz göçmenin, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:56 Kaynak: AA
Yayladağı, Hatay, Güncel
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