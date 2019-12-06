Son Dakika Haberleri: Hatay'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Hatay'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, suçüstü yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, suçüstü yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 3 kişinin Suriye sınırına yakın Çamaltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, şahıslar çuvallara istiflenmiş 8 bin paket gümrük kaçağı sigarayla suçüstü yakalandı.

Suriye uyruklu oldukları tespit edilen M.F, N.H. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayladağı, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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