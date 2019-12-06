Son Dakika Haberleri: Hatay'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, Çamaltı Mahallesi, Hoplar mevkisindeki ormanlık arazide operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği düşünülen çuvallara istiflenmiş 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yabancı uyruklu M.F., N.H. ve M.K. adlı şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.F. ve N.H. adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü de serbest bırakıldı. - HATAY

Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:41 Kaynak: İHA
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