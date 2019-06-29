Son Dakika Haberleri: Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

43 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtakilerin durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü G.M, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:47 Kaynak: AA
Türkiye, Suriye, Kırıkhan, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki Erdoğan-Trump görüşmesindeki gelişmeler iş dünyasını mutlu etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 16:30:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]