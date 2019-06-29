Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:47 Kaynak: AA
'ın Kırıkhan
ilçesinde Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtlusoğuksu
Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtakilerin durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç
sürücüsü G.M, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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