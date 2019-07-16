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Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

8 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Mimar Sinan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yol uygulaması yapan polis, uygulama noktasına yakın bir alanda şüpheli araç ihbarı aldı.
İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, sürücüsünün terk ettiği 63 MA 4475 plakalı minibüste, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen buldu.
Göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:21 Kaynak: AA
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