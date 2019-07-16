Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
7 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:46 Kaynak: AA
'ın Kırıkhan
ilçesinde Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Mimar Sinan
Mahallesi Turgut Özal
Bulvarı'nda yol uygulaması yapan polis, uygulama noktasına yakın bir alanda şüpheli araç ihbarı aldı.
İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, sürücüsünün terk ettiği 63 MA 4475 plakalı minibüste, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen buldu.
Göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kıbrıs üniversitelerinden mezun öğrenciler, YÖK nedeniyle denklik mağduriyeti yaşıyor ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması