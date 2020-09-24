Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı

HATAY'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 8 farklı noktada yangın çıktı. Ekipler tarafından hızla müdahale edilen yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi ise gözaltına alındı.İlçeye bağlı Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında 8 farklı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz ile çok sayıda itfaiye personeli yangın çıkan yerlere sevk edildi. Havadan ve karadan hızlı müdahale nedeniyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Öte yandan, yangınlarla ilişkisi olduğu düşünülen 1 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Yangın alanından ve itfaiyeden genel detaylar (Cep telefonu)

Haber: İzzet NAZLI - Kamera: HATAY,

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'Devletimizin desteğiyle pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz'

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, pandemi sürecinde Antalya OSB'de iş gücünün hiç durmadığını belirterek, "Başından itibaren devletimizin, valimizin büyük desteği ve bölge müdürlüğü arkadaşlarımızın büyük özverisi ve planlamasıyla pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz" dedi.Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye'de OSB Kanunu'nun Cumhuriyet tarihinin en iyi kanunlarından biri olduğunu ve OSB'lerin özerk yapısıyla bürokrasinin azalmasını sağladığını söyledi. Ali Bahar, "Dolayısıyla bu da üretimi çok daha rahat ve çabuk yapabilme yeteneğini veriyor bize. Türkiye'de 342 OSB var, yaklaşık 32 bin fabrika ve 2,5 milyon istihdamdan bahsediyoruz. Antalya bunların içinde, 5 yıldızlı diyeceğimiz OSB'lerden biri. 15 binin üstünde istihdam, 327 sanayi tesisi, 15 milyar TL'lik satış hacmi ve 500-600 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip" dedi.ENERJİ KULLANIMI YÜZDE 15 ARTTIPandemi sürecinde Antalya OSB'de iş gücünün hiç durmadığını anlatan Bahar, "Başından itibaren devletimizin, valimizin büyük desteği ve bölge müdürlüğü arkadaşlarımızın büyük özverisi ve planlamasıyla pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz. Bundan sonrası nasıl gelişecek bilmiyoruz, ama olayın üzerindeyiz ve iyi geçmesi için her şeyi yapıyoruz. Antalya çok özel bir şehir, yaşadıklarımız turizm tarafını üzdü fakat diğer taraftan bir başka kaldıracımız devreye girdi, o da tarım. Tarımda rakamlar yükseldi. Geçen yıla göre yüzde 10-15 itibarıyla enerji kullanımında artış görüyoruz" diye konuştu.EKSPERTİZ PROBLEMİBu süreçte bazı sektörlerde sorunlar olduğundan bahseden Bahar, "Çok spesifik bir konu, ekspertiz konusunda çok büyük sıkıntı var. Bugün bize ekspertize gelen arkadaşlarla hiçbir sorunumuz yok. Kişilerle kurumlarla bir problemimiz yok fakat sistemle ilgili bir problemi devletimize pas atmak istiyoruz. Çünkü burada bize ekspertiz yapıldığında, örneğin bayındırlık fiyatları esas alınıyor, fakat arazi fiyatlarımız esas alındığında asla bizim müteşebbis heyetimizden geçmiş ve Sanayi Bakanlığı'mızın onayladığı metrekare arsa fiyatları baz alınmıyor" dedi.YÜZDE 40-50 ORANINDA DEĞER DÜŞÜYORBunun da yüzde 40-50 oranında düşürülerek baz alındığını vurgulayan Bahar, "Bu çok büyük bir hatadır. Biz, sanayide yatırım yapan üreticileriz. Eğer sizin arsanız değerli değilse eğer makinelerinizin, arsanızın ve binanızın değeri düşürülüyorsa o zaman sizin de değeriniz yok demektir. Oysa biz, bu yatırımları yaparak istihdamı büyüten Türkiye'deki en önemli unsurlardan biriyiz" diye konuştu.342 OSB'DE İMZA TOPLANIYOREkspertiz konusunu gündeme getirmek için Antalya OSB'deki 250 sanayiciden ve Türkiye'deki 342 OSB'den imza toplanmaya başladığını açıklayan Bahar, "Sanayicilerimizin tamamının imzasını toplayıp, devletimize pas vermeye çalışıyoruz ve başvuruda bulunacağız. Bizim daha değerli olmamız demek Türkiye'nin daha değerli olması, daha çok yatırım yapabilmemiz ve daha çok istihdam demektir. Bugün Google'dan baktığımızda bu ekspertiz sistemiyle Türkiye'nin değerini düşürdüğümüzün, kendi ayağımıza sıktığımızın farkında olmayı anlatmaya çalışıyoruz" dedi.60 MİLYONDAN 25 MİLYONA DÜŞÜYORMakinesi, arsası, binasıyla 60 milyon lira değerindeki bir fabrika için eğer sanayicinin kendisi SPK'ya bağlı bir eksper çağırırsa 40 milyon lira değer çıktığını anlatan Bahar, "Eğer bir finans kurumu eksper çağırırsa 25 milyon lira çıkıyor. Böyle bir şeye el insaf diyorum. Yani 60 milyon liralık bir şeyin 25 milyon liraya düşmesi ve değersizleşmesinin, Allah aşkına kime ne faydası var" diye konuştu.DESTEK BEKLENİYORGerçek değeri 60 milyon olan bir fabrika için yabancı bir yatırımcı gelse 'Bakın ekspertiz yapmışsınız 25 milyon lira' diyeceğine dikkat çeken Bahar, "Ülkemizin fabrikalarının değersiz olmasının kime faydası var, bunu merak ediyorum. Bugüne kadar pandemi süreci ve öncesinde olsun sanayiciye, üreticiye gerçekten çok önemli destekler vermiş devletimizin, bu ekspertiz konusuna da el atmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------OSB'nin drone görüntüsüBaşkan Ali Bahar'ın açıklaması

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Hakkari Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı İnce, Bulvar Caddesi'nden esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra yapılan asfalt çalışmalarını denetledi. Bu yıl faaliyete giren Ulu Cami'yi gezen İnce, 112 Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) de incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı İnce'ye Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve kurum amirleri eşlik etti. Devam eden çalışmalar hakkında Vali Akbıyık'tan bilgi alan İnce, kentte yaşayanların huzur, asayiş ve güven içerisinde yaşadıklarını ve yüzlerinin güldüğünü söyledi.'TERÖR BELASINDAN ÜLKEMİZİ KURTARACAĞIZ'İnce, terör belasından ülkeyi kurtardıkça insanların yüzünün güldüğünü ve huzur içerisinde yaşadıklarını belirterek, şunları ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere teröristlerin en kısa süre içerisinde yok olması ve bunların bertaraf edilmesi yönünde talimatları var. Sayın bakanımızın önderliğinde bu çalışmalarımızı, projelerimizi yürütüyoruz. En kısa sürede inşallah terör belasından ülkemizi, milletimizi tamamen kurtaracağız. İnsanlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamış olacağız. Bu minvalde bakanlığımızın Hakkari'deki projelerinin nasıl gittiğini, yürütülen projelerin ne noktada olduğu, bundan sonraki projelerin nasıl olması gerektiğini değerlendirme fırsatı bulduk. 112 merkezimizin Hakkari'de güzel hizmetlere başladığını ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam ettiğini gördük. Bakanlığımızın projelerinin yanında 18 Ekim 2019 tarihinden itibaren Hakkari Belediye Başkanlığı, valimizin vekilliğinde hizmetlerini yürütüyor. Sayın valimiz ve ekibini tebrik ediyorum. Onların kısa sürede gerçekleştirdikleri bu büyük başarıyı kutluyorum." İnce temaslarının ardından kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin Hakkari valiliğine gelmesiÇarşı merkezinde esnafı ziyaret etmesiHakkari belediyesine gelmesiAsfalt, çağrı merkezi, cami ziyaretlerinden detaylarBelediye önünde basın mensuplarına açıklama yapmasıGenel ve detaylar

HABER: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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Osmanlı sanatı 'Edirnekari', Avrupa'ya açılıyor

EDİRNE'de 14'üncü yüzyıldan bu yana var olan, Osmanlı'nın el emeği işçiliğinin en güzel örneklerinden ahşap üstüne oyma ve boyama yoluyla yapılan figürlerin yansıtıldığı Edirnekari sanatı, komşu ülke Bulgaristan'a açılıyor. Edirkenkari ustası Halil Teksöz, hem Balkanlar'ın hem de Avrupa'nın bu sanata hayran olduğunu ifade ederek, "Bulgaristan'ın Filibe kentinde bir Edirnekari galerisi açmaya karar verdik" dedi. Osmanlı'nın sanata ve kültüre verdiği değerin en canlı örneklerinden Edirnekari sanatı, sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. Ahşap üstüne oyma ve boyama yoluyla yapılan figürlerin yansıtıldığı Edirnekari sanatını önce komşu Bulgaristan'a ordan da Avrupaya taşımaya hazırlanıyor. Edirneli Edirnekari ustası Halil Teksöz, bu nedenle Bulgaristan'ın Filibe kentine bir galeri açmaya karar verdiklerini söyledi. Teksöz, amaçlarının hem Edirnekari sanatını yaşatmak hem de tüm dünyaya duyurmak olduğunu ifade etti.'PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEMİŞTİK'Mağazanın açılacağı Filibe kentinin 2019 Avrupa Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Teksöz, "Bulgaristan'ın 2019'da Avrupa Kültür Başkenti seçilen Filibe'de, Edirnekari ürünlerinin satılabileceği bir galeri açmak için anlaşma yaptık. Pandemi dolayısıyla bu etkinlikleri yapamıyorduk. Şimdi bunun önü açıldı ve orada belli zamanlarda kurslar vereceğiz. Çünkü hem Balkanlar hem de Avrupa bizim Edirnekari sanatımıza hayranlar. Bu işi yapmak istiyorlardı. Nasıl olduğunu görmek istiyorlardı. O nedenle biz de böyle bir girişim yaptık" dedi.'AVRUPA'YA AÇILMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'İsteyenlerin Edirnekari yapmak için ulaşabilecekleri hazır kit yaptıklarını da söyleyen Teksöz, "İnsanların malzemelere bir kit halinde ulaşabileceği bir sistem oluşturduk. İçerisinde tablolar, boyası, fırçası, A'dan Z'ye nasıl yapılacağına dair belgelerin olduğu bir sistem hazırladık. Onu da bu ayın 28'i itibariyle devreye sokuyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş Balkanlar'a daha sonra da Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.'ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Edirnekari'nin 14'üncü yüzyıldan itibaren var olduğunu sözlerine ekleyen Edirnekari Ustası Teksöz, "Edirnekari 14'üncü yüzyıldan itibaren Edirne'de oluşmuş, buradaki ustaların boyama ve oyma eserlerden oluşan bir sanat. Tabii Edirne'nin başkent olmasıyla burada daha da üst seviyeye çıkmış. Bugün dünya'nın neresine giderseniz gidin hem müzelerde hem de tarihi eserlerde Edirnekari örnekleri görmeniz mümkün. Dolayısıyla bir eser de bulunduğu yerin ismini alır. Bu nedenle Edirne çok şanslı ve kadim bir şehir. Biz de bu sanatı elimizden geldiği kadar hem tanıtmaya hem de yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.