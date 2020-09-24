Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı (2) - Son Dakika

Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı (2)
HATAY VALİLİĞİ: YANGINA ÇIKARAN ŞÜPHELİ YAKALANDIHatay Valiliği, Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda 8 farklı noktada çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.
HATAY VALİLİĞİ: YANGINA ÇIKARAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hatay Valiliği, Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda 8 farklı noktada çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangına müdahale esnasında Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından yangını çıkaran şahıs fark edilerek, yakalanmış ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesine olay yerinde teslim edilmiştir. Olay ile ilgili şüpheli şahsa yönelik adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, isminin Fatih M. olduğu öğrenilen şüphelinin, yakalandığı sırada elinde çakmak olduğu görüldü.
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