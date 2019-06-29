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Hatay'da 8 göçmen yakalandı

28 dakika önce

Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.

Hatay'da 8 göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa
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