Hatay'da 8 göçmen yakalandı
28 dakika önce
Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
'da Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı. Kırıkhan
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kurtlusoğuksu
Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY
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