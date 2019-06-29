Hatay'da 8 göçmen yakalandı
54 dakika önce
Hatay'da 8 göçmen yakalandıHATAY - Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:08 Kaynak: İHA
'da 8 göçmen yakalandı
HATAY - Hatay'da Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı. Kırıkhan
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kurtlusoğuksu
Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Dünyanın kekiği Denizli'de hasada hazırlanıyor! 50 milyon dolar gelir sağlanacak
Erdoğan-Trump görüşmesindeki gelişmeler iş dünyasını mutlu etti
Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan S-400'lerle ilgili açıklama: Doğru buluyoruz