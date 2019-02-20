Son Dakika Haberleri: Hatay'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

28 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Kırıkhan - Karadurmuşlu yolunda durdurdukları 31 ABS plakalı otomobilde yaptıkları kimlik kontrolünde biri Yemenli olmak üzere toplam 8 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ifadeleri alınmak üzere Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 8 göçmen, Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:22 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa
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