Hatay'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı
28 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye
'ye geçtikleri tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ekipleri, Kırıkhan - Karadurmuşlu yolunda durdurdukları 31 ABS plakalı otomobilde yaptıkları kimlik kontrolünde biri Yemenli olmak üzere toplam 8 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ifadeleri alınmak üzere Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 8 göçmen, Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:22 Kaynak: İHA
Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif
TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu
6 Aydır Kaçırılan Çocuğuna 24 Saatte Esra Erol'da Kavuştu
Burcu Esmersoy'dan Kadınların İçini Rahatlatan Açıklama: Benden Onlara Zarar Gelmez