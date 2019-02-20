Hatay'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Hatay
'da 8 kaçak göçmen yakalandı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye
'ye geçtikleri tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ekipleri, Kırıkhan - Karadurmuşlu yolunda durdukları 31 ABS plakalı otomobilde yaptıkları kimlik kontrolünde biri Yemenli olmak üzere toplam 8 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler ifadeleri alınmak üzere Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyette işlemlerin tamamlanmasının ardından sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 8 göçmen Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:18 Kaynak: İHA
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