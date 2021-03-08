Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor - Son Dakika

Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

08.03.2021 16:01
Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor, System.String[]

Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.

Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.

Kaymakam Korkmaz, ilçede pazar yerlerinde bulunan kadınlara ve uygulama noktalarındaki kadın sürücülere karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Altınözü ilçesinde de Altınözü Kaymakamlığı ile Altınözü Belediyesince kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

Altınözü Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ahmet Korkmaz, Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor - Son Dakika


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