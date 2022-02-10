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Hatay'da 8 ton kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 8 ton kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi

10.02.2022 10:11
Hatay'da 8 ton kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 8 ton 700 kilogram kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 8 ton 700 kilogram kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma yaptı. Akasya Mahallesinde bulunan bir ikametin deposunda yapılan aramada paketler halinde mükerrer bandrollü 8 ton 700 kilogram kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. ile A.A. gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da 8 ton kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi

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Kaçakçılık, Antakya, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 8 ton kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 8 ton kaçak tütün, 50 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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