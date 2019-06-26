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Hatay'da 80 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 80 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 80 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yol kenarında park halinde bekleyen ve sürücüsü içerisinde olmayan 79 EE 450 plakalı hafif ticari araçta, şüphe üzerine kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde, araçtaki 15 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Suriyeli uyruklu olduğu tespit edilen düzensiz göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, araç sürücüsünü ise arama çalışması başlatıldı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri ise Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 65 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:50 Kaynak: AA
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