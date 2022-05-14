Hatay'da 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

14.05.2022 11:44
Hatay'da 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğünce 'Narko Alan Uygulaması' çalışmasında yapılan denetimlerde Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bulunan bir otomobilde yapılan aramada 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü N.K. hakkında yasal işlem uygulandı. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da bakla hasadı başladı Hatay'da bakla hasadı başladı Evde 750 paket kaçak sigara ele geçirildi Evde 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hisarcık, Payas, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:09 Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:53 Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
10:39 Ahmet Türk: Kürtler olmadan Millet İttifakı kazanamaz
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:05 Bildiğiniz tüm uzaklaştırma tekniklerini unutun! Oto lastikçiye giren fare, işçinin tekmesiyle havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 11:52:06. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement