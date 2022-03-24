Hatay'da 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

24.03.2022 12:22
Hatay'da 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Reyhanlı- Antakya kara yolu üzerinde yaptığı yol uygulamasında, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçlardaki aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 800 paket sigara ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü İ.Ş. gözaltına alındı.

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Antakya, Tragger, Sigara, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika


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