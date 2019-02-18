Son Dakika Haberleri: Hatay'da 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 82 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 82 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erbaşı Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu oldukları ve sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 82 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:28 Kaynak: AA

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