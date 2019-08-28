Hatay'da 82 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 82 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:48 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 82 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında tespit edilen şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 82 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
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