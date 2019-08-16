Hatay'da 83 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Hatay'ın Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 83 kaçak göçmen yakalandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:56 Kaynak: İHA
'ın Suriye
sınırından kaçak olarak Türkiye
tarafına geçtikleri tespit edilen 83 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında görev yapan askeri birlikler, Altınözü
kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Sınırdan kaçak olarak Türkiye tarafına geçtikleri öğrenilen 83 kişi jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY
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