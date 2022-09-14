İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 ilçede, 84 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramada 12 ruhsatsız silah, 118 fişek, 116 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 76 adet captagon, 347 gram esrar, 15 kök kenevir, 4 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 55 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HATAY'DA 84 EVE UYUŞTURUCU OPERASYONU 55 GÖZALTI - Son Dakika

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