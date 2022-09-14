HATAY'DA 84 EVE UYUŞTURUCU OPERASYONU 55 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

HATAY'DA 84 EVE UYUŞTURUCU OPERASYONU 55 GÖZALTI

14.09.2022 10:43

HATAY'da polis ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 ilçede 84 adrese düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY'da polis ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 ilçede 84 adrese düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 ilçede, 84 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramada 12 ruhsatsız silah, 118 fişek, 116 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 76 adet captagon, 347 gram esrar, 15 kök kenevir, 4 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 55 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
MALATYA'DA 388 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ MALATYA'DA 388 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ Tefecinin evinden 5,3 milyon liralık senet çıktı Tefecinin evinden 5,3 milyon liralık senet çıktı Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA 84 EVE UYUŞTURUCU OPERASYONU 55 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:00 Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:44 Sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?
10:43 Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız
10:40 Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde
10:15 İlermeyen atı yumruklayan zalim seyyar satıcı gözaltında
10:07 MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı
09:58 İstanbul'da "fal kafe" tartışması! Bir kahve için 300 lira isteyip savunma yaptılar: Falcılık değil terapi
09:53 Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü
09:54 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 11:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: HATAY'DA 84 EVE UYUŞTURUCU OPERASYONU 55 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement