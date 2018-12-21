Son Dakika Haberleri: Hatay'da 87 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da 87 Kaçak Göçmen Yakalandı

4 saat önce

HATAY'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 87 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da 87 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
HATAY'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 87 kaçak göçmen yakalandı.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy, Kışlak ve Çayır mahalleleri kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 53 kişiyi gözetim altına aldı. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen göçmenler, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Altınözü ilçesinde görev yapan hudut birlikleri de Suriye sınırı yakınlarında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 34 kişilik grubu yakaladı. Yine Suriye uyruklu olduğu belirlenen göçmenler, işlemleri için jandarmaya teslim edildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:55 Kaynak: DHA

Yayladağı, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel
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