Hatay'da 87 Kaçak Göçmen Yakalandı
4 saat önce
HATAY'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 87 kaçak göçmen yakalandı.
HATAY'ın Yayladağı
ve Altınözü
ilçelerinde, Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 87 kaçak göçmen yakalandı.
Yayladağı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Şenköy
, Kışlak
ve Çayır mahalleleri kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 53 kişiyi gözetim altına aldı. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen göçmenler, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Altınözü ilçesinde görev yapan hudut birlikleri de Suriye sınırı yakınlarında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 34 kişilik grubu yakaladı. Yine Suriye uyruklu olduğu belirlenen göçmenler, işlemleri için jandarmaya teslim edildi. - Hatay
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:55 Kaynak: DHA
Türkiye'nin Operasyon Kararının Ardından Suriye'deki Aşiretler Toplanıyor
Yazılımcılar, Silikon Vadisi'nde Yıllık 250 Bin Dolarla İşe Başlıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çekilmeyi ABD ile Birlikte Yürütmeliyiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı