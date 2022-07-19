9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

19.07.2022 16:37

Ele geçirilen kaçak sigaraların sergilenmesi Hatay'da 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi HATAY (A) - Hatay'daki 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak sigaraların sergilenmesi Hatay'da 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

HATAY (A) - Hatay'daki 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya, Payas ve Hassa ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yeri ve evlerdeki aramada 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda, Ö.A, İ.T, F.H. ve M.K. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Van'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi Van'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:34:46. #1.13#
SON DAKİKA: 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement