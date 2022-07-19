Ele geçirilen kaçak sigaraların sergilenmesi Hatay'da 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
HATAY (A) - Hatay'daki 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya, Payas ve Hassa ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, iş yeri ve evlerdeki aramada 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonda, Ö.A, İ.T, F.H. ve M.K. gözaltına alındı.
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