Hatay'da 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

29.03.2022 17:49
Hatay'da 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziya Paşa Caddesi'nde bir iş yerinden 9 dizüstü bilgisayar çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, adreslerine düzenlendiği operasyonla T.A.Ö. ve A.Ö'yü yakaladı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda çalınan 9 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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