Hatay'da 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Oğulpınar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Suriyeli olduğu belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı, evde yapılan aramada uyuşturucu ile çalıntı motosiklet bulundu.

Gözaltına alınan iki kişiden H.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.Ş. serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.