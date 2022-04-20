Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi

20.04.2022 01:52
Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp intihar teşebbüsünde bulunan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp intihar teşebbüsünde bulunan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde dün bir apartmanın ikinci katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S, henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı.

Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bahar Berberci S. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kızı Elif'i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar etti (2) Kızı Elif'i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar etti (2) 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi

İskenderun, Elif Eylül, İntihar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


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