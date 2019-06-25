Hatay'da 91 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 91 kaçak göçmen yakalandı.
Hatay'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 91 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu. Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri öğrenilen Suriye uyruklu 91 kaçak göçmen jandarmaya teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - HATAY
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