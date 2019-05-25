Hatay'da 93 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 93 düzensiz göçmen yakalandı.



Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Yayladağı kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.



Suriyeli oldukları belirlenen 3 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy, Kışlak ve Kızılçat mahalleleri kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 90 Suriyeliyi yakaladı.



İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 93 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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