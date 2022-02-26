Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

26.02.2022 17:55
Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

HATAY'da, polis ekiplerince iş yerine yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

HATAY'da, polis ekiplerince iş yerine yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığını tespit etti. Ekipler, Şenbük Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.


Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Polisten sahte para uyarısı Polisten sahte para uyarısı

Akaryakıt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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