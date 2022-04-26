Hatay'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Akasya Mahallesi'nde durdurulan M.B. ve M.G.'nin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 974 adet captagon hap ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, M.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.G ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY