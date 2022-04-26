Hatay'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

26.04.2022 17:55
Hatay'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Akasya Mahallesi'nde durdurulan M.B. ve M.G.'nin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 974 adet captagon hap ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, M.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.G ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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