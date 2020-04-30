Hatay'da açık kıraathanedeki 12 kişiye idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde faaliyetini sürdüren bir kıraathaneye yapılan operasyonda, 12 kişiye toplamda 42 bin 504 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehane gibi mekanların kapatılmasının ardından Numuneevler Mahallesi'nde bir kıraathanenin faaliyetini sürdürdüğünü tespit etti.

Adrese yapılan baskında, 12 kişiye Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda kişi başına 3 bin 150 lira ile Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca da "Emre aykırı davranış" suçundan kişi başı 392 lira olmak üzere toplamda 42 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.