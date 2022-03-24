Hatay'da, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Hatay'da, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası etkinlikleri kapsamında "Hayat için İlk Yardım, İlk Yardım için İlk Adım" paneli düzenlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Osman Nuri Kundakçı yaptı.

Üniversite öğrencilerinin katıldığı panelde, temel yaşam desteği, yaralanmalar, hasta taşıma teknikleri, bilinç bozuklukları ve 112 Acil Sağlık hizmetlerinin işleyişi gibi konularda sunumlar gerçekleştirildi.